    Молодой азербайджанец пропал без вести в США

    Внутренняя политика
    • 08 января, 2026
    • 21:57
    Молодой азербайджанец пропал без вести в США

    Гражданин Азербайджана Эльмар Мирзаев, проживающий в городе Кливленд американского штата Огайо, пропал без вести.

    Как передает американское бюро Report, об этом сообщили члены азербайджанской общины, проживающие в США.

    По их словам, от него уже 4-5 дней нет вестей. Родители серьезно обеспокоены судьбой сына.

    Э.Мирзаев родом из Сальянского района Азербайджана. В последнее время он работал в одном из итальянских ресторанов в Кливленде.

    Члены общины обратились в связи с этим также в Государственный комитет по работе с диаспорой. В настоящее время ведутся поиски пропавшего.

    ABŞ-də azərbaycanlı gənc itkin düşüb

    Лента новостей