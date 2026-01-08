Молодой азербайджанец пропал без вести в США
- 08 января, 2026
- 21:57
Гражданин Азербайджана Эльмар Мирзаев, проживающий в городе Кливленд американского штата Огайо, пропал без вести.
Как передает американское бюро Report, об этом сообщили члены азербайджанской общины, проживающие в США.
По их словам, от него уже 4-5 дней нет вестей. Родители серьезно обеспокоены судьбой сына.
Э.Мирзаев родом из Сальянского района Азербайджана. В последнее время он работал в одном из итальянских ресторанов в Кливленде.
Члены общины обратились в связи с этим также в Государственный комитет по работе с диаспорой. В настоящее время ведутся поиски пропавшего.
