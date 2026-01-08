Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Каллас: Страны ЕС обсуждают ответные меры в случае угрозы для Гренландии

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 22:11
    Европейские страны обсуждают сценарии развития ситуации вокруг Гренландии и предполагаемые ответные меры, если заявления американской по присвоению датского острова окажутся реальными.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Каире заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    Евросоюз твердо придерживается принципа территориальной целостности и суверенитета стран, которые должны уважаться всеми, сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли сдержанная реакция ЕС по Венесуэле ослабить его позиции по Гренландии.

    "ЕС и 26 государств-членов оперативно выступили с заявлением по поводу Венесуэлы, в котором говорилось о необходимости соблюдения международного права. Мы также обсуждали эти вопросы с американскими коллегами", – сказала Каллас.

    По ее словам, заявления США по поводу Гренландии вызывают крайнюю озабоченность стран ЕС, которые обсуждают возможные ответные меры, "если эти угрозы окажутся реальны".

    "Поскольку Дания является хорошим союзником США, все эти заявления не способствуют стабильности в мире. Международное право очень четко регулирует эти вопросы, и мы должны его соблюдать, так как оно в основном и защищает малые государства", - заключила глава евродипломатии.

    Кая Каллас Евросоюз Гренландия США ответные меры
    Avropa Qrenlandiyaya təhlükə yaranacağı təqdirdə cavab verməyə hazırlaşır

