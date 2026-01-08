В Венесуэле освободят значительное число заключенных

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о принятом решении освободить значительное число находящихся в заключении венесуэльских и иностранных граждан.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире телеканала Venezolana de Television.

"В целях содействия и сотрудничества в усилиях, которые мы должны предпринять для национального единства и мирного сосуществования, Боливарианское правительство совместно с государственными органами приняло решение об освобождении значительного числа венесуэльских и иностранных граждан", - заявил Родригес.

Спикер парламента призвал расценивать это решение как вклад в поддержку мира и процветания республики. Он сообщил, что освобождение заключенных уже началось.

Напомним, что 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.