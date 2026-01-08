Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Венесуэле освободят значительное число заключенных

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 22:25
    В Венесуэле освободят значительное число заключенных

    Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о принятом решении освободить значительное число находящихся в заключении венесуэльских и иностранных граждан.

    Как передает Report, об этом он сказал в эфире телеканала Venezolana de Television.

    "В целях содействия и сотрудничества в усилиях, которые мы должны предпринять для национального единства и мирного сосуществования, Боливарианское правительство совместно с государственными органами приняло решение об освобождении значительного числа венесуэльских и иностранных граждан", - заявил Родригес.

    Спикер парламента призвал расценивать это решение как вклад в поддержку мира и процветания республики. Он сообщил, что освобождение заключенных уже началось.

    Напомним, что 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

    Венесуэла освобождение заключенных председатель парламента Операция США в Венесуэле

    Последние новости

    22:40

    Число пострадавших в Кривом Роге из-за ударов ВС РФ возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:30

    Трамп счел незаконной резолюцию о неприменении силы к Венесуэле без одобрения Конгресса - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:25

    В Венесуэле освободят значительное число заключенных

    Другие страны
    22:11

    Каллас: Страны ЕС обсуждают ответные меры в случае угрозы для Гренландии

    Другие страны
    21:57

    Молодой азербайджанец пропал без вести в США

    Внутренняя политика
    21:43

    Генсек ООН сожалеет о выходе США из некоторых структур организации

    Другие страны
    21:24

    При обстрелах жилых кварталов в Алеппо число жертв достигло 9 человек

    Другие страны
    20:58

    Нидерланды и Дания обсудили усиление безопасности Гренландии

    Другие страны
    20:53

    В Гёранбое автомобиль насмерть сбил 79-летнего пешехода

    Происшествия
    Лента новостей