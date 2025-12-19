В Вашингтоне отметили День солидарности азербайджанцев мира

В столице США Вашингтоне был организован прием по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии, наряду с посольством Азербайджана в США, приняли участие дипломаты тюркоязычных стран, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, а также представители азербайджанской и других тюркоязычных общин.

Вначале был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Затем посол Азербайджана в Соединенных Штатах Хазар Ибрагим отметил, что мероприятие не с проста проводится с участием представителей тюркского мира в Вашингтоне. Он подчеркнул, что в этом году Азербайджан председательствует в Организации тюркских государств, и обратил внимание, что президент Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркнул, что взаимодействие с организацией является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

Генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, в свою очередь, отметил, что рад принимать участие в мероприятии, посвященном Дню солидарности азербайджанцев мира. Он подчеркнул, что впервые в этом году 15 декабря отметили Всемирный день тюркских языков, и отметил, что это имеет очень большое значение для тюркской культуры.

В заключение в исполнении певицы Терезы Елизаровой прозвучали национальные музыкальные композиции Азербайджана и других тюркоязычных стран. На мероприятии гостям также были представлены блюда азербайджанской национальной кухни.