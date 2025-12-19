Мадуро призвал американцев выступить против войны в Южной Америке

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 05:57
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к народу США с призывом выступить против войны в Южной Америке и планов смены режима в Венесуэле.

    Как передает Report, трансляцию выступления венесуэльского лидера вел телеканал Venezolana de Televisión.

    "Народ Соединенных Штатов должен поднять свой мощный голос и сказать "нет" военным планам, "нет" войне в Южной Америке, "нет" смене режима [в Венесуэле], "нет" крови за нефть", - заявил Мадуро.

    В планы администрации США входит смена демократического республиканского режима Венесуэлы на колониальный, указал Мадуро. Он подчеркнул, что "этого не произойдет, так как сегодня не времена колониализма". Венесуэльский лидер потребовал "уважения к суверенитету государств и народов".

    Мадуро заявил, что пока в Венесуэле правит народ, есть уверенность в мирном будущем и страна продолжит движение к миру и справедливости.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы.

