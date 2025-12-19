FT: ЕС не смог утвердить экспроприацию активов РФ из-за требований Бельгии

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе отвергли неограниченные финансовые гарантии для Бельгии, поэтому экспроприация активов России по схеме "репарационного кредита" оказалась невозможна.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times.

"Бельгия потребовала неограниченных гарантий, которые бы покрывали любые ее финансовые риски от [изъятия активов РФ под видом репарационного] кредита. Остальные лидеры отвергли эти условия", - сообщила газета со ссылкой на источники.

Саммит согласовал финансирование Киева в €90 млрд на ближайшие два года за счет общеевропейского займа. Киев получит его под ноль процентов, заявил по итогам саммита канцлер ФРГ Фридрих Мерц.