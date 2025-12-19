Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    19 декабря, 2025
    Сотрудники полиции Австралии арестовали семерых мужчин, подозреваемых в планировании теракта, в одном из юго-западных пригородов Сиднея.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция ABC со ссылкой на источник в полицейском управлении штата Новый Южный Уэльс.

    Следователи полагают, что арестованные 18 декабря мужчины, прибывшие в Сидней из соседнего штата Виктория, "исповедуют экстремистскую идеологию" и, вероятно, "планировали акт насилия".

    Заместитель комиссара полиции штата Дэвид Хадсон сообщил, что "единственным оружием, найденным при обыске мужчин, был нож, а огнестрельного оружия не было".

    "У нас есть некоторые данные о том, что они намеревались посетить пляж Бондай. Мы приняли решение задержать их, поскольку сейчас, после зверств, совершенных в прошлое воскресенье [в Сиднее], мы не собираемся рисковать и ждать, что они могут сделать", - сказал он.

    Avstraliya polisi terror aktı planlaşdırdığı güman edilən 7 nəfəri həbs edib

    Лента новостей