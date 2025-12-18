Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilib
Komanda
- 18 dekabr, 2025
- 22:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir görüş keçirilib.
B qrupunda "Sərhədçi" "Sumqayıt"la qarşılaşıb.
"Sərhədçi" İdman Mərkəzində reallaşan görüş ev sahiblərinin 86:83 hesablı qələbəsi ilə bitib.
