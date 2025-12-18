WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    • 18 dekabr, 2025
    • 22:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir görüş keçirilib.

    B qrupunda "Sərhədçi" "Sumqayıt"la qarşılaşıb.

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzində reallaşan görüş ev sahiblərinin 86:83 hesablı qələbəsi ilə bitib.

