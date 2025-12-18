WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Sabah Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    • 18 dekabr, 2025
    • 22:24
    Sabah Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Sabah Sabunçu, Xətai, Binəqədi və Nərimanov rayonlarında bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Belə ki, Pirşağı qəsəbəsinin, Nərimanov rayonu, Ə.Əliyev, Y.V.Çəmənzəmənli, A.Nemətulla, F. Yusifov, V.Əmirsayadov, H.Mirzəyev, R.Şıxəliyev və Z. Yusifzadə küçələrinin, Xətai rayonu, M.Hadi, R.Məmmədov, Cavanşir, X.Məmmədov küçələrinin, Binəqədi rayonu, Xocahəsən və Biləcəri qəsəbələrinin, R.İsmayılov küçəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Məhdudiyyətlər aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədardır.

    "Azəriqaz" qaz təchizatı fasilə

