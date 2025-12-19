Almaniyada xarici kəşfiyyatın səlahiyyətləri artırılır

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 03:38
    Almaniya Federal Kəşfiyyat Xidmətinin (BND, Almaniyanın xarici kəşfiyyat xidməti) səlahiyyətləri artırılır.

    "Report"un "Süddeutsche Zeitung" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə xidmətin yeni qanun layihəsində deyilir.

    Qanun layihəsi Federal Kansler tərəfindən hazırlanıb və bir neçə ildir ki, üzərində iş aparılıb. İndiyə qədər Alman kəşfiyyat orqanlarına yalnız məlumat toplamaq və təhlil etmək icazəsi verilib.

    Nəşr qeyd edib ki, gələcəkdə müəyyən şərtlər daxilində onlara həm də təxribat əməliyyatları, xüsusən düşmənin hücum imkanlarını zəiflədən və ya düşmənin silah sistemlərini sıradan çıxarmaq üçün kiber əməliyyatlar keçirməyə icazə veriləcək. Qanun layihəsində bunlar "operativ cavab tədbirləri" kimi göstərilib.

    Lakin qurum bu cür tədbirləri yalnız Milli Təhlükəsizlik Şurası əvvəlcə "sistemli təhlükə" ilə "xüsusi vəziyyət" elan etdiyi təqdirdə həyata keçirə bilər. Almaniya parlamentinin Kəşfiyyat Monitorinq Komitəsi bunu üçdə iki səs çoxluğu ilə təsdiqləməlidir.

    Bu vəziyyət Almaniya və ya onun müttəfiqləri üçün təhlükənin müəyyən edildiyi bir vəziyyət kimi başa düşülür, məsələn, başqa bir dövlət tərəfindən müharibəyə hazırlıq və ya artan hibrid hücumlar şəklində. Fövqəladə hallarda, Kansleriyanın təkliflərinə əsasən, xidmət həmçinin kiberhücumlara qarşı aktiv şəkildə mübarizə aparmaq imkanına malik olacaq, məsələn, məlumat axınlarını yönləndirməklə və ya hətta hücumların həyata keçirildiyi İT infrastrukturunu söndürməklə.

