    Tramp Venesuelaya zərbə endirmək üçün Konqresin təsdiqinə ehtiyac olmadığını bildirib

    19 dekabr, 2025
    • 19 dekabr, 2025
    • 02:11
    Tramp Venesuelaya zərbə endirmək üçün Konqresin təsdiqinə ehtiyac olmadığını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib ki, onun administrasiyası narkotik kartelləri ilə əlaqəli Venesuelada yerüstü hədəflərə mümkün zərbələr üçün Konqresdən icazə istəməməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri bu barədə Ağ Evdə danışıb.

    "Mən onlara deməli deyiləm. Bu sübut olunub. Sadəcə ümid edirəm ki, onların sonunda heç bir sızma olmayacaq",- deyən Tramp amerikalı qanunvericilərin ABŞ-ın Venesuela ilə bağlı planları barədə məlumatı jurnalistlərə açıqlaması ehtimalına toxunub.

    O, ABŞ siyasətçilərinin bu cür hərəkətlərə meylli olduğunu etiraf edib.

    Tramp əvvəllər də dəfələrlə bəyan edib ki, ABŞ Venesuela da daxil olmaqla narkotik kartelləri ilə mübarizə üçün Latın Amerikasındakı quru hədəflərinə zərbələr endirmək niyyətindədir. Amerika lideri iddia edib ki, Vaşinqtonda regionda narkotik ticarəti marşrutları haqqında ətraflı məlumat var.

    Трамп заявил, что не обязан спрашивать разрешение Конгресса на удары по Венесуэле

