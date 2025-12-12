Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Трамп заявил, что не обязан спрашивать разрешение Конгресса на удары по Венесуэле

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 00:11
    Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не обязана запрашивать разрешение у Конгресса на возможное нанесение ударов по наземным целям в Венесуэле, связанным с наркокартелями.

    Как передает Report, об этом американский лидер рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

    "Я бы не возражал против того, чтобы сообщить им. Я не обязан им говорить. Это было доказано", - сказал он, не уточнив, какое доказательство имеет в виду.

    "Я бы совсем не возражал против этого. Я просто надеюсь, что с их стороны не будет утечки", - добавил Трамп, имея в виду возможность того, что американские законодатели раскроют журналистам информацию о планах США в отношении Венесуэлы. Он констатировал, что политики в США склонны к таким действиям. "Но для меня не проблема сделать это", - подчеркнул президент, говоря о возможности запросить такое разрешение у Конгресса.

    Трамп ранее неоднократно заявлял, что США намерены начать наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями, в том числе на территории Венесуэлы. Американский лидер заверял, что Вашингтон располагает подробными сведениями о маршрутах перевозки наркотиков в регионе.

    Дональд Трамп США Венесуэла авиаудары

