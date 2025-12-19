Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ваан Костанян проведет переговоры в Госдепартаменте США

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 19 декабря будет находиться с визитом в США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США.

    Во время визита Костанян проведет встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.

    На переговорах Хукер и Костаняна также будет принимать участие старший сотрудник Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Брендан П. Ханрахан (Brendan P. Hanrahan).

