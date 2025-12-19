WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ermənistan XİN rəhbərinin müavini Dövlət Departamentində danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 09:49
    Ermənistan XİN rəhbərinin müavini Dövlət Departamentində danışıqlar aparacaq

    Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vaan Kostanyan dekabrın 19-da ABŞ-yə səfər edəcək.

    Bu barədə "Report" ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.

    Səfər zamanı V.Kostanyan ABŞ Dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison Huker ilə görüşəcək.

    E.Huker və V.Kostanyanın danışıqlarında həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri bürosunun əməkdaşı Brendan P. Hanrahan da iştirak edəcək.

    Ermənistan ABŞ
    Ваан Костанян проведет переговоры в Госдепартаменте США
    Vahan Kostanyan to hold talks at US State Department

    Son xəbərlər

    10:19

    Naxçıvanda 3 mindən çox fermer əkinlərini EKTİS-də bəyan edib

    ASK
    10:15

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    10:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün bir oyun keçiriləcək

    Komanda
    10:02

    Xalq rəssamı: İş rejimim çox ağırdır, akademiyadan emalatxanaya gələndə maşında yatıram – MÜSAHİBƏ

    İncəsənət
    09:58
    Video

    Sumqayıtda hotel yanır

    Hadisə
    09:49

    Ermənistan XİN rəhbərinin müavini Dövlət Departamentində danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    09:47

    Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    09:40

    Azərbaycan Basketbol Liqası: X turda daha iki görüş baş tutacaq

    Komanda
    09:38

    Bakıda "Kənddən şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti