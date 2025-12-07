ВС США начнут наносить авиаудары по наземным целям для борьбы с наркокартелями

Вооруженные силы США в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке вскоре начнут наносить удары по наземным целям.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на торжественном приеме в Госдепартаменте.

По его словам, Вашингтон занял в этом вопросе "очень жесткую позицию", в результате чего поставки наркотиков в США по морю снизились на 94 процента.

"Мы начнем тот же самый процесс на суше, потому что знаем каждый маршрут, мы знаем каждое здание, мы знаем, где они живут. Мы знаем о них все", - отметил глава Белого дома, приведя оценку, согласно которой в результате употребления наркотиков в США за последний год умерли порядка 300 тыс. человек. "Это ужасная война, и мы не позволим этому происходить", - подчеркнул Трамп.