Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ВС США начнут наносить авиаудары по наземным целям для борьбы с наркокартелями

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 06:36
    ВС США начнут наносить авиаудары по наземным целям для борьбы с наркокартелями

    Вооруженные силы США в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке вскоре начнут наносить удары по наземным целям.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на торжественном приеме в Госдепартаменте.

    По его словам, Вашингтон занял в этом вопросе "очень жесткую позицию", в результате чего поставки наркотиков в США по морю снизились на 94 процента.

    "Мы начнем тот же самый процесс на суше, потому что знаем каждый маршрут, мы знаем каждое здание, мы знаем, где они живут. Мы знаем о них все", - отметил глава Белого дома, приведя оценку, согласно которой в результате употребления наркотиков в США за последний год умерли порядка 300 тыс. человек. "Это ужасная война, и мы не позволим этому происходить", - подчеркнул Трамп.

    Дональд Трамп ВВС США борьба с наркоторговлей
    Elvis

    Последние новости

    06:36

    ВС США начнут наносить авиаудары по наземным целям для борьбы с наркокартелями

    Другие страны
    06:21

    Соцсеть Х заблокировала рекламный аккаунт ЕК после штрафа в €120 млн

    Другие страны
    05:54

    Трамп поручил расследовать возможный ценовой сговор в пищевой отрасли США

    Другие
    05:15

    В ДТП с автобусом на западе Алжира погибли не менее 13 человек

    Другие страны
    04:43

    Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители

    Другие страны
    04:08

    Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования

    Другие страны
    03:39

    Забастовки во Франции парализовали работу алкогольных компаний LVMH

    Другие страны
    03:22

    Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

    Футбол
    02:50

    В Индии в пожаре в ночном клубе погибли 23 человека

    Другие страны
    Лента новостей