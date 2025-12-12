Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Kyodo: Нештатных ситуаций на ядерных объектах Японии после землетрясения не было

    Нештатных ситуаций на атомных электростанциях, расположенных на северо-востоке Японии, не зафиксировано после землетрясения магнитудой 6,7 у побережья префектуры Аомори.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    Так, компания-оператор TEPCO сообщила об отсутствии нештатных ситуаций на АЭС "Хигасидори" в Аомори и "Онагава" в Мияги. Они были остановлены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Второй энергоблок "Онагавы" был перезапущен в 2024 году.

    Кроме того, нештатных ситуаций нет и на объекте по переработке ядерных отходов в поселке Роккасё в Аомори.

    Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори. Национальное метеорологическое управление предупредило об угрозе цунами высотой в 1 м. Предупреждение касается побережья префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также юго-восточного побережья Хоккайдо.

    "Kyodo": Zəlzələdən sonra Yaponiyanın nüvə obyektlərində heç bir fövqəladə vəziyyət baş verməyib
