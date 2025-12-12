ЕБРР одобрил для Азербайджана $100 млн на программу финансирования "зеленой экономики"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил 100 млн долларов США (около 85,6 млн евро) для Азербайджана на программу финансирования "зеленой экономики" - Green Economy Financing Facility (GEFF).

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, GEFF представляет собой пятилетний проект, направленный на поддержку "зеленого финансирования" через отобранные местные финансовые институты (PFI).

Как отмечает ЕБРР, привлеченные средства будут направлены на кредитование частных компаний, реализующих проекты в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, рационального использования ресурсов, циркулярной экономики и климатической устойчивости. Программа станет пилотной инициативой по внедрению механизмов "зеленого финансирования" в Азербайджане и будет способствовать переходу страны к устойчивому развитию.

"Основная цель GEFF - поддержать местные финансовые институты в предоставлении экологичных кредитов розничным клиентам, малому и среднему бизнесу, а также корпоративным заемщикам", - отмечается в сообщении ЕБРР.

Программа предусматривает предоставление финансовой и технической помощи партнерским банкам и микрофинансовым организациям, развитие их институционального потенциала и устранение барьеров, препятствующих росту "зеленого" кредитования. Особое внимание будет уделено обеспечению равного доступа мужчин и женщин к "зеленому финансированию".

ЕБРР подчеркивает, что проект основан на растущем интересе Азербайджана к "зеленой экономике", особенно после проведения конференции COP29 в Баку в ноябре 2024 года. GEFF будет способствовать внедрению экологичных технологий и услуг в частном секторе, стимулируя трансформацию финансовой системы страны.

Заемщиками в рамках GEFF станут банки, микрофинансовые и лизинговые компании, готовые развивать "зеленое" кредитование. Конечными бенефициарами программы выступят малый и средний бизнес, корпоративные клиенты и домохозяйства.

В структуру программы войдет пакет технического содействия объемом до 3 млн долларов США (2,8 млн евро), включающий управление и координацию проекта, отбор субпроектов, разработку новых финансовых продуктов, маркетинг и обучение. Кроме того, предусмотрено льготное финансирование до 4 млн долларов США (3,4 млн евро) для выплат финансовым посредникам на основе достигнутых результатов.

По данным ЕБРР, на 30 сентября 2025 года текущий кредитный портфель банка в Азербайджане составил 948 млн евро. Из них 89% (842 млн евро) направлены на развитие устойчивой инфраструктуры, 6% (56 млн евро) - в финансовый сектор, и 5% (49 млн евро) - в корпоративный сектор.