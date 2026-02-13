Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Жапаров назвал причину отставки главы Госкомитета нацбезопасности Ташиева

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 08:25
    Жапаров назвал причину отставки главы Госкомитета нацбезопасности Ташиева

    Решение об отставке главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева было принято ради спокойствия в государстве.

    Как передает Report, об этом в интервью информационному агентству "Кабар" заявил президент республики Садыр Жапаров.

    "Наша дружба сохраняется. Решение об отставке Ташиева было принять ради спокойствия государства и согласия в народе. Перед тем, как освободить с должности, я позвонил своему другу и объяснил ситуацию. Подобным быстрым решением я уберег его самого. Причина в том, что окружение направило его на неверный путь", - сказал Жапаров.

    По его словам, причиной отставки главы ГКНБ послужила попытка отдельных политиков поделить депутатов парламента на команду Ташиева и команду главы государства.

    "Все началось с Жогорку Кенеша (парламент - ред.). Отдельные депутатские группы стали приглашать депутатов и делить их по принципу - ты на стороне генерала или на стороне президента. Если бы я не принял оперативные и решительные меры, раскол мог бы перекинуться и на простой народ. Поэтому мне пришлось принять такое решение", - отметил Жапаров.

    Напомним, что 10 февраля Жапаров отправил в отставку главу ГКНБ Киргизии Ташиева, который занимал эту должность с октября 2020 года.

    Лента новостей