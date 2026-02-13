Нидерланды готовятся к "масштабному конфликту"

Минобороны Нидерландов возьмет курс на расширение военных возможностей для подготовки к возможному "крупномасштабному конфликту".

Как передает Report, об этих планах сообщил исполняющий обязанности статс-секретаря военного ведомства Гейс Тёйнман в письме парламенту страны.

В документе отмечается, что министерство планирует в ближайшее время закупить радиолокационные системы для обеспечения безопасности акватории Северного моря, бронированные машины и спецпоезда, оборудованные как мобильные госпитали для перевозки раненых. Подчеркивается, что подобные планы направлены на подготовку вооруженных сил к возможным масштабным боевым действиям и усиление защиты критической инфраструктуры.

"Масштабный конфликт всегда влечет за собой значительное число раненых", - объясняет Тёйнман причины закупки "железнодорожных госпиталей". По его словам, сейчас для транспортировки пострадавших используются в основном автомобили и санавиация.

В Минобороны также уточнили, что намерены закупать в ФРГ бронированные машины Wisent 2 на базе танка Leopard 2 для целей ремонта и эвакуации поврежденных вооружений и техники под огнем противника. В свою очередь радиолокационные системы для флота будут поставлены неназванным нидерландским производителем, они смогут использоваться для "защиты нефтегазовых платформ, подводных трубопроводов, ветряных электростанций и кабелей связи".