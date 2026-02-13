Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Нидерланды готовятся к "масштабному конфликту"

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 07:38
    Нидерланды готовятся к масштабному конфликту

    Минобороны Нидерландов возьмет курс на расширение военных возможностей для подготовки к возможному "крупномасштабному конфликту".

    Как передает Report, об этих планах сообщил исполняющий обязанности статс-секретаря военного ведомства Гейс Тёйнман в письме парламенту страны.

    В документе отмечается, что министерство планирует в ближайшее время закупить радиолокационные системы для обеспечения безопасности акватории Северного моря, бронированные машины и спецпоезда, оборудованные как мобильные госпитали для перевозки раненых. Подчеркивается, что подобные планы направлены на подготовку вооруженных сил к возможным масштабным боевым действиям и усиление защиты критической инфраструктуры.

    "Масштабный конфликт всегда влечет за собой значительное число раненых", - объясняет Тёйнман причины закупки "железнодорожных госпиталей". По его словам, сейчас для транспортировки пострадавших используются в основном автомобили и санавиация.

    В Минобороны также уточнили, что намерены закупать в ФРГ бронированные машины Wisent 2 на базе танка Leopard 2 для целей ремонта и эвакуации поврежденных вооружений и техники под огнем противника. В свою очередь радиолокационные системы для флота будут поставлены неназванным нидерландским производителем, они смогут использоваться для "защиты нефтегазовых платформ, подводных трубопроводов, ветряных электростанций и кабелей связи".

    Минобороны Нидерланды
    Ты - Король

    Последние новости

    08:33

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:25

    Жапаров назвал причину отставки главы Госкомитета нацбезопасности Ташиева

    В регионе
    08:11

    В Сабунчинском районе будут локальные перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    07:55

    Глава ТРСК не хочет, чтобы переговоры по Кипру превратились в нескончаемую дискуссию

    Другие страны
    07:38

    Нидерланды готовятся к "масштабному конфликту"

    Другие страны
    07:23

    Внешний госдолг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

    В регионе
    06:54

    Главу ВМС Южной Кореи отстранили из-за соучастия в попытке ввести военное положение

    Другие страны
    06:17

    The Economist: США могут отправить небольшую партию топлива на Кубу

    Другие страны
    05:46

    Компания из Саудовской Аравии намерена купить активы "Лукойла"

    Энергетика
    Лента новостей