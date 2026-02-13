İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Niderland "genişmiqyaslı münaqişə"yə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 08:39
    Niderland genişmiqyaslı münaqişəyə hazırlaşır

    Niderland Müdafiə Nazirliyi mümkün "genişmiqyaslı münaqişə"yə hazırlıq məqsədilə hərbi imkanların genişləndirilməsi yolunu tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkə parlamentinə göndərdiyi məktubda Müdafiə Nazirliyinin dövlət katibi vəzifəsini icra edən Qeys Teynman bildirib.

    Sənəddə qeyd olunub ki, nazirlik yaxın vaxtlarda Şimal dənizinin akvatoriyasının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün radiolokasiya sistemləri, zirehli maşınlar və yaralıların daşınması üçün mobil hospital kimi təchiz olunmuş xüsusi qatarlar alacaq. Bu planların məqsədi silahlı qüvvələri mümkün genişmiqyaslı döyüşlərə hazırlamaq və kritik infrastrukturun müdafiəsini gücləndirməkdir.

    Teynman: "Genişmiqyaslı münaqişə həmişə çox sayda yaralı ilə müşayiət olunur", - deyərək "dəmir yolu hospitalı"nın alınma səbəbini izah edib. Onun sözlərinə görə, hazırda yaralıların daşınması, əsasən, avtomobillər və sanitar aviasiya vasitəsilə həyata keçirilir.

    Nazirlik həmçinin Almaniyadan "Leopard 2" tankı bazasında istehsal olunan "Wisent 2" zirehli maşınlarını almağı planlaşdırır. Bu texnika döyüş şəraitində zədələnmiş silah və texnikanın təmiri və evakuasiyası üçün nəzərdə tutulub. Donanma üçün radiolokasiya sistemlərini isə adı açıqlanmayan Niderland istehsalçısı təmin edəcək. Bu sistemlər neft-qaz platformalarının, sualtı boru kəmərlərinin, külək elektrik stansiyalarının və rabitə kabellərinin qorunmasında istifadə olunacaq.

    Niderland hərbi mövcudluq artış
    Нидерланды готовятся к "масштабному конфликту"

    Son xəbərlər

    08:39

    Niderland "genişmiqyaslı münaqişə"yə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    08:24

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:09

    Şəkidə 10 gün əvvəl yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    08:04

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    07:42

    Rusiyanın xarici dövlət borcu 20 ildə ilk dəfə 60 milyard dolları keçib

    Region
    07:14

    Cənubi Koreyanın HDQ rəhbəri hərbi vəziyyət tətbiqində iştirakına görə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    06:52

    ŞKTR Prezidenti: Ada ilə bağlı prosesin sonsuz müzakirəyə çevrilməsini əngəlləmək istəyirik

    Digər ölkələr
    06:18

    "The Economist": ABŞ Kubaya az miqdarda yanacaq göndərə bilər

    Digər ölkələr
    05:49

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl"un aktivlərini almaq niyyətindədir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti