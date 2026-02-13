Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Глава ТРСК не хочет, чтобы переговоры по Кипру превратились в нескончаемую дискуссию

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 07:55
    Глава ТРСК не хочет, чтобы переговоры по Кипру превратились в нескончаемую дискуссию

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман заявил, что хочет предотвратить превращение переговорного процесса по острову в нескончаемую дискуссию.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента ТРСК, об этом он заявил на брифинге в аэропорту Эрджан в Лефкоше, говоря об итогах встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

    Эрхюрман отметил, что обсуждения с генсеком были продуктивными.

    Глава ТРСК подчеркнул, что желание греческой стороны начать переговоры заново вызвано попытками затянуть процесс. По его словам, для достижения результата важно обеспечить непрерывность процесса. "Мы хотим предотвратить превращение процесса в нескончаемые переговоры", - заявил Т. Эрхюрман.

    Он также опроверг утверждения о том, что такая позиция продиктована Турцией.

    ТРСК Туфан Эрхюрман
    ŞKTR Prezidenti: Ada ilə bağlı prosesin sonsuz müzakirəyə çevrilməsini əngəlləmək istəyirik
    Ты - Король

    Последние новости

    08:33

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:25

    Жапаров назвал причину отставки главы Госкомитета нацбезопасности Ташиева

    В регионе
    08:11

    В Сабунчинском районе будут локальные перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    07:55

    Глава ТРСК не хочет, чтобы переговоры по Кипру превратились в нескончаемую дискуссию

    Другие страны
    07:38

    Нидерланды готовятся к "масштабному конфликту"

    Другие страны
    07:23

    Внешний госдолг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

    В регионе
    06:54

    Главу ВМС Южной Кореи отстранили из-за соучастия в попытке ввести военное положение

    Другие страны
    06:17

    The Economist: США могут отправить небольшую партию топлива на Кубу

    Другие страны
    05:46

    Компания из Саудовской Аравии намерена купить активы "Лукойла"

    Энергетика
    Лента новостей