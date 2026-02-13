Глава ТРСК не хочет, чтобы переговоры по Кипру превратились в нескончаемую дискуссию

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман заявил, что хочет предотвратить превращение переговорного процесса по острову в нескончаемую дискуссию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента ТРСК, об этом он заявил на брифинге в аэропорту Эрджан в Лефкоше, говоря об итогах встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Эрхюрман отметил, что обсуждения с генсеком были продуктивными.

Глава ТРСК подчеркнул, что желание греческой стороны начать переговоры заново вызвано попытками затянуть процесс. По его словам, для достижения результата важно обеспечить непрерывность процесса. "Мы хотим предотвратить превращение процесса в нескончаемые переговоры", - заявил Т. Эрхюрман.

Он также опроверг утверждения о том, что такая позиция продиктована Турцией.