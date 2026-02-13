В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.