    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 13 февраля, 2026
    • 08:33
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
