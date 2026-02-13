В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 13 февраля, 2026
- 08:33
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.