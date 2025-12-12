Первый этап реконструкции Нижне-Муганского канала обойдется в 75 млн манатов
Инфраструктура
- 12 декабря, 2025
- 10:29
Дирекция строящихся объектов, подведомственная Агентству водных ресурсов Азербайджана, подвела итоги открытого тендера на первый этап реконструкции Нижне-Муганского канала.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ЗАО "Euroline".
Компании-победителю будет выплачено 75,047 млн манатов.
Последние новости
11:08
АБР поможет в завершении реконструкции Абшеронской кольцевой линииИнфраструктура
11:00
Фото
Официальные лица государства и правительства посетили Аллею почетного захороненияВнутренняя политика
10:56
Президент и первая леди посетили могилу общенационального лидера Гейдара АлиеваВнутренняя политика
10:54
Казахстан предложил создать специализированное водное агентство ООНВ регионе
10:54
ЕБРР одобрил для Азербайджана $100 млн на программу финансирования "зеленой экономики"Финансы
10:49
Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для регионаВнешняя политика
10:35
Посольство Беларуси поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара АлиеваВнешняя политика
10:29
В результате проливных дождей на севере Газы обрушилось здание, есть погибшиеДругие страны
10:29