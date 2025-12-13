Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 28,7%

    Финансы
    • 13 декабря, 2025
    • 17:04
    В основной капитал Азербайджана за январь-ноябрь этого года было направлено 3 млрд 664,958 млн манатов из иностранных источников.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    В отчетный период 3 млрд 592,6 млн манатов (97,9%) иностранных инвестиций принадлежали инвесторам из Великобритании, ОАЭ, Турции, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции и Индии.

    За 11 месяцев в основной капитал Азербайджана было инвестировано 16 млрд 658,9 млн манатов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,5%, а в ненефтегазовый сектор выросли на 8,3%.

    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 29 %-a yaxın artıb
    Foreign investments in Azerbaijan's economy increase 28.7%
