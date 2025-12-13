Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 28,7%
Финансы
- 13 декабря, 2025
- 17:04
В основной капитал Азербайджана за январь-ноябрь этого года было направлено 3 млрд 664,958 млн манатов из иностранных источников.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В отчетный период 3 млрд 592,6 млн манатов (97,9%) иностранных инвестиций принадлежали инвесторам из Великобритании, ОАЭ, Турции, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции и Индии.
За 11 месяцев в основной капитал Азербайджана было инвестировано 16 млрд 658,9 млн манатов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,5%, а в ненефтегазовый сектор выросли на 8,3%.
