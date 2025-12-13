В России в ДТП с участием 25 транспортных средств пострадали шесть человек

В Пензенской области произошло массовое ДТП с участием 25 транспортных средств.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в результате массового ДТП в районе 271-го километра автодороги "Тамбов - Пенза".

Два человека госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.