Джон Каул: С Лукашенко обсудили нормализацию отношений между Вашингтоном и Минском

В ходе двухдневных переговоров президент Беларуси Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул в Минске обсудили вопросы нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом по итогам встреч сообщил сам Коул.

По его словам, переговоры с Лукашенко были очень продуктивными.

"У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель. Мы это уже делаем, снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом", - отметил он.

Коул также отметил, что был обсужден вопрос урегулирования украинского кризиса.

Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине.

"Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы... Ваш президент (Александр Лукашенко - ред.) имеет большую историю отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы", - сказал спецпосланник.