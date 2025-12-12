Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Беларуси
В регионе
- 12 декабря, 2025
- 16:31
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с новоназначенным спецпосланником президента США в стране Джоном Коулом.
Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.
"Я рад вас видеть. Джон, я поздравляю тебя с новым назначением (спецпосланником США в Беларуси). Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил Лукашенко.
Он также дал положительную оценку действиям своего американского коллеги - президента США: "Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями".
