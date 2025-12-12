Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Беларуси

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 16:31
    Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Беларуси

    Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с новоназначенным спецпосланником президента США в стране Джоном Коулом.

    Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

    "Я рад вас видеть. Джон, я поздравляю тебя с новым назначением (спецпосланником США в Беларуси). Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил Лукашенко.

    Он также дал положительную оценку действиям своего американского коллеги - президента США: "Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями".

    Александр Лукашенко Беларусь США спецпосланник Джон Коул
    Lukaşenko ABŞ-nin Belarusdaki xüsusi elçisi ilə görüşüb
    Elvis

    Последние новости

    17:17

    Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

    В регионе
    17:12
    Фото

    Азербайджан обсудил с AMD возможности сотрудничества в сфере ИИ

    ИКТ
    17:01

    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 5-7°

    Экология
    16:47

    Посол России вызван в МИД ФРГ

    Другие страны
    16:40

    В Сеуле прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    16:36
    Фото

    Вернувшимся в Гасанриз семьям бывших вынужденных переселенцев вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:33

    ЕК: Смена правительства не повлияет на вступление Болгарии в еврозону с января 2026 года

    Другие страны
    16:31

    Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Беларуси

    В регионе
    16:18

    В Азербайджане вводится новое требование к потребителям финансовых услуг

    Милли Меджлис
    Лента новостей