    Премьеры Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

    • 13 декабря, 2025
    Великобритания и Бельгия считают нынешний момент переломным для будущего Украины и продолжат работать над вопросом конфискации активов России.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Кира Стармера по итогам его переговоров в Лондоне с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

    "Относительно Украины они обсудили последние мирные переговоры и сошлись во мнении, что они прошли в переломный момент для будущего Украины", - заметили на Даунинг-стрит. Лидеры высказались за сохранение давления на Россию и укрепление положения Киева, в чем Лондон и Брюссель видят "единственный путь к достижению справедливого и долгосрочного мира".

    Стармер и де Вевер также обсудили тему экспроприации российских активов.

    "Они обсудили продолжающуюся вместе с европейскими партнерами работу по решению финансовых потребностей Украины, в том числе путем использования объема российских суверенных активов. Они договорились продолжать тесно работать сообща для достижения прогресса в этом сложном вопросе", - отмечается в заявлении канцелярии Стармера.

    Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании замороженных активов России.

    Великобритания Бельгия российско-украинская война
