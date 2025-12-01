Премьеры Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

Великобритания и Бельгия считают нынешний момент переломным для будущего Украины и продолжат работать над вопросом конфискации активов России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Кира Стармера по итогам его переговоров в Лондоне с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

"Относительно Украины они обсудили последние мирные переговоры и сошлись во мнении, что они прошли в переломный момент для будущего Украины", - заметили на Даунинг-стрит. Лидеры высказались за сохранение давления на Россию и укрепление положения Киева, в чем Лондон и Брюссель видят "единственный путь к достижению справедливого и долгосрочного мира".

Стармер и де Вевер также обсудили тему экспроприации российских активов.

"Они обсудили продолжающуюся вместе с европейскими партнерами работу по решению финансовых потребностей Украины, в том числе путем использования объема российских суверенных активов. Они договорились продолжать тесно работать сообща для достижения прогресса в этом сложном вопросе", - отмечается в заявлении канцелярии Стармера.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании замороженных активов России.