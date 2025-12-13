Britaniya və Belçikanın baş nazirləri hazırkı dövrü Ukrayna üçün dönüş nöqtəsi elan ediblər
- 13 dekabr, 2025
- 02:18
Böyük Britaniya və Belçika hazırkı dövrü Ukraynanın gələcəyi üçün dönüş nöqtəsi sayır, Rusiya səhmlərinin müsadirə olunması üzərində işləməyə davam edəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin Dəftərxanasının onun belçikalı həmkarı Bart de Vever ilə Londonda apardığı danışıqlardan sonra verdiyi açıqlamada bildirilib.
"Onlar Ukrayna ilə bağlı son sülh danışıqlarını müzakirə etdilər və Ukraynanın gələcəyi üçün dönüş nöqtəsində keçdikləri ilə razılaşdılar", - Dauninq Strit qeyd edib. Liderlər Rusiyaya təzyiqlərin davam etdirilməsinin və Kiyevin mövqeyinin möhkəmləndirilməsinin tərəfdarıdırlar, London və Brüssel bunları ədalətli və uzunmüddətli sülhə nail olmağın yeganə yolu kimi görürlər.
Starmer və de Vever həmçinin Rusiya aktivlərinin müsadirə olunmasını müzakirə ediblər.
"Onlar Rusiyanın suveren aktivlərindən istifadə ilə Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün Avropa tərəfdaşları ilə davam edən işləri müzakirə ediblər. Onlar bu mürəkkəb məsələdə irəliləyişin əldə olunması üçün sıx əməkdaşlığı davam etdirmək barədə razılığa gəliblər", - Starmerin Dəftərxanasının açıqlamasında deyilir.
Daha əvvəl Avropa Birliyi Şurası Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini birdəfəlik dondurmaq qərarına gəlib.