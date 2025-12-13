WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Britaniya və Belçikanın baş nazirləri hazırkı dövrü Ukrayna üçün dönüş nöqtəsi elan ediblər

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 02:18
    Britaniya və Belçikanın baş nazirləri hazırkı dövrü Ukrayna üçün dönüş nöqtəsi elan ediblər

    Böyük Britaniya və Belçika hazırkı dövrü Ukraynanın gələcəyi üçün dönüş nöqtəsi sayır, Rusiya səhmlərinin müsadirə olunması üzərində işləməyə davam edəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin Dəftərxanasının onun belçikalı həmkarı Bart de Vever ilə Londonda apardığı danışıqlardan sonra verdiyi açıqlamada bildirilib.

    "Onlar Ukrayna ilə bağlı son sülh danışıqlarını müzakirə etdilər və Ukraynanın gələcəyi üçün dönüş nöqtəsində keçdikləri ilə razılaşdılar", - Dauninq Strit qeyd edib. Liderlər Rusiyaya təzyiqlərin davam etdirilməsinin və Kiyevin mövqeyinin möhkəmləndirilməsinin tərəfdarıdırlar, London və Brüssel bunları ədalətli və uzunmüddətli sülhə nail olmağın yeganə yolu kimi görürlər.

    Starmer və de Vever həmçinin Rusiya aktivlərinin müsadirə olunmasını müzakirə ediblər.

    "Onlar Rusiyanın suveren aktivlərindən istifadə ilə Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün Avropa tərəfdaşları ilə davam edən işləri müzakirə ediblər. Onlar bu mürəkkəb məsələdə irəliləyişin əldə olunması üçün sıx əməkdaşlığı davam etdirmək barədə razılığa gəliblər", - Starmerin Dəftərxanasının açıqlamasında deyilir.

    Daha əvvəl Avropa Birliyi Şurası Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini birdəfəlik dondurmaq qərarına gəlib.

    Böyük Britaniya Belçika Ukrayna
    Премьеры Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

    Son xəbərlər

    02:38

    ABŞ Karib regionuna daha bir qrup qırıcı təyyarə göndərir

    Digər ölkələr
    02:18

    Britaniya və Belçikanın baş nazirləri hazırkı dövrü Ukrayna üçün dönüş nöqtəsi elan ediblər

    Digər ölkələr
    01:45

    Suriyada toyda qumbaraların partladılması nəticəsində onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:25

    ABŞ Braziliya Ali Məhkəməsinin hakiminə qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Digər ölkələr
    00:49

    Koşta: Rusiyanın Aİ-dəki səhmləri Ukraynaya təzminat verilənə qədər bloklanacaq

    Digər ölkələr
    00:31
    Foto
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Polad camaatı kənddə 16-cı əsrin əvvəllərindən yaşayır

    Daxili siyasət
    00:14

    Tramp: Tailand və Kambocanın liderləri döyüşləri dayandırmağa razılaşıblar

    Digər ölkələr
    23:58

    Putin İraq Prezidentini Rusiyaya dəvət edib

    Digər ölkələr
    23:43

    Türkiyə SAFE proqramında Aİ üzvləri ilə birgə iştirak edə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti