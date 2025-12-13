WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna münaqişəsində sülh uzaqda deyil

    Region
    • 13 dekabr, 2025
    • 14:26
    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna münaqişəsində sülh uzaqda deyil

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya-Ukrayna münaqəsində sülhün uzaqda olmadığını deyib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu barədə Türkmənistan səfərindən dönərkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlaması zamanı danışıb.

    Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşünün dərin məzmunlu keçdiyini qeyd edib:

    "Görüş zamanı sülh səylərini müzakirə etdik. Türkiyənin bu məsələdə harada dayandığını bütün aktorlar kimi Vladimir Putin də çox yaxşı bilir. Biz bu müharibənin artıq çoxdan bitməli olduğunu düşünürük və bunu bütün tərəfdaşlarımıza açıq şəkildə deyirik", - o deyib.

    R.T.Ərdoğan onu da bildirib ki, Qara dəniz qisas meydanına çevrilməməlidir: "Belə bir vəziyyət Rusiya və Ukraynaya yalnız zərər verər, heç bir fayda gətirməz. Qara dənizdə dənizçilik və naviqasiya təhlükəsizliyinə hamının ehtiyacı var. Bu mütləq təmin edilməlidir".

    Türkiyə Prezidenti bildirib ki, rusiyalı həmkarını ölkəsində gözlədiyini də qarşı tərəfə çatdırıb: "Görüşümüz zamanı xüsusilə ona hər an onu gözlədiyimi ifadə etdim. Bunun üçün də ən qısa zamanda bir araya gəlməli olduğumuzu müzakirə etdik. O da "sözümü yerinə yetirəcəyəm" dedi. Ümid edirəm ki, bu səfəri ən yaxın zamanda reallaşdırarıq".

    R.T.Ərdoğan Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı ABŞ Prezidenti Donald Trampın da prosesdə iştirakına diqqət çəkib:

    "Trampın fəal rol alması ilə yanaşı, biz də ABŞ-ni təşviq edirik. Xarici işlər naziri Hakan Fidanın ABŞ-dəki aidiyyəti şəxslərlə daimi əlaqəsi davam edir. Biz də zaman-zaman liderlərlə telefon diplomatiyası aparırıq. Putinlə keçirdiyimiz bu görüşdən sonra inşallah, ABŞ Prezidenti Tramp ilə də sülh planını dəyərləndirmək imkanı taparıq".

    Ərdoğan Rusiya Ukrayna
    Эрдоган: Черное море не должно становиться ареной противостояния

    Son xəbərlər

    15:10

    Ərdoğan məhkəmənin Türkiyə çempionatındakı mərc oyunları ilə bağlı ədalətli qərar verəcəyini bildirib

    Region
    15:06

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci cüzi artırıb

    Biznes
    14:59

    Azərbaycan "Nvidia" ilə strateji sahələrdə texnologiyaların tətbiqi üzrə birgə təşəbbüsləri nəzərdən keçirib

    İKT
    14:48

    İngiltərə klubları 19 yaşlı afrikalı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    14:38

    Türkiyə Prezidenti: Əhatəli bir konstitusiya hazırlamaq niyyətindəyik

    Region
    14:37

    Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıb

    Biznes
    14:26

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna münaqişəsində sülh uzaqda deyil

    Region
    14:06

    Almaniyada polis milad yarmarkasından təxminən 120 nəfəri təxliyə edib

    Digər ölkələr
    13:55
    Foto

    Niderlandda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti