    Эрдоган: Черное море не должно становиться ареной противостояния

    В регионе
    • 13 декабря, 2025
    • 15:07
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир в российско-украинском конфликте не за горами.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, отвечая на вопросы журналистов пула по возвращении из Туркменистана, Эрдоган отметил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным носила содержательный характер.

    По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили усилия по достижению мира. "Путин прекрасно знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была завершиться уже давно, и открыто заявляем об этом всем нашим партнерам", - подчеркнул он.

    Президент Турции также заявил, что Черное море не должно превращаться в арену противостояния. "Это нанесет ущерб как России, так и Украине и не принесет никакой пользы. Всем необходима безопасность судоходства и навигации в Черном море, и она должна быть обеспечена", - отметил Эрдоган.

    Кроме того, он сообщил, что пригласил российского лидера посетить Турцию. "Во время встречи я особо подчеркнул, что в любой момент готов принять его у себя в стране. Мы обсудили необходимость как можно скорее встретиться, и он пообещал сдержать свое слово. Надеюсь, этот визит состоится в ближайшее время", - сказал Эрдоган.

    Говоря о процессе урегулирования, президент Турции обратил внимание и на роль президента США Дональда Трампа. По его словам, глава МИД Турции Хакан Фидан поддерживает постоянные контакты с американской стороной, а турецкое руководство продолжает телефонную дипломатию с мировыми лидерами.

    Эрдоган выразил надежду, что после встречи с Владимиром Путиным ему удастся обсудить мирный план и с президентом США Дональдом Трампом.

