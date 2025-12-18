Китай направил спецпосланника в Камбоджу и Таиланд для урегулирования конфликта

Спецпосланник МИД Китая по делам Азии Дэн Сицзунь направился в Камбоджу и Таиланд, чтобы попытаться сблизить позиции двух сторон в условиях продолжающегося пограничного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в коммюнике китайского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, "дипломат предпримет посреднические усилия для скорейшего восстановления мира".

"Будучи соседом и другом Камбоджи и Таиланда, Китай продолжает пристально следить за пограничным конфликтом и активно работать над деэскалацией", - отмечается в документе.

Вооруженный конфликт вспыхнул на границе Таиланда и Камбоджи в июле. При посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и президента США Дональда Трампа удалось достичь перемирия, которое было сорвано ранее в декабре. С июля жертвами конфликта с обеих сторон стали уже более ста человек.