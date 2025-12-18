Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Китай направил спецпосланника в Камбоджу и Таиланд для урегулирования конфликта

    Китай направил спецпосланника в Камбоджу и Таиланд для урегулирования конфликта

    Спецпосланник МИД Китая по делам Азии Дэн Сицзунь направился в Камбоджу и Таиланд, чтобы попытаться сблизить позиции двух сторон в условиях продолжающегося пограничного конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в коммюнике китайского внешнеполитического ведомства.

    Согласно информации, "дипломат предпримет посреднические усилия для скорейшего восстановления мира".

    "Будучи соседом и другом Камбоджи и Таиланда, Китай продолжает пристально следить за пограничным конфликтом и активно работать над деэскалацией", - отмечается в документе.

    Вооруженный конфликт вспыхнул на границе Таиланда и Камбоджи в июле. При посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и президента США Дональда Трампа удалось достичь перемирия, которое было сорвано ранее в декабре. С июля жертвами конфликта с обеих сторон стали уже более ста человек.

