    Экология
    • 19 декабря, 2025
    • 14:38
    Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению Каспия

    Казахстан начал работу над межгосударственной программой по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

    По его словам, вопрос прорабатывается совместно с прикаспийскими государствами.

    Министр отметил, что по инициативе президента создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря для изучения экологических проблем региона.

    Кроме того, на основе опыта Аральского моря разрабатываются меры по созданию защитных лесополос на высохших территориях.

