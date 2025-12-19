Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению Каспия

Казахстан начал работу над межгосударственной программой по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

По его словам, вопрос прорабатывается совместно с прикаспийскими государствами.

Министр отметил, что по инициативе президента создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря для изучения экологических проблем региона.

Кроме того, на основе опыта Аральского моря разрабатываются меры по созданию защитных лесополос на высохших территориях.