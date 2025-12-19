Qazaxıstan Xəzərin qorunması ilə bağlı dövlətlərarası proqrama start verib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ekologiya
    19 dekabr, 2025
    14:55
    Qazaxıstan Xəzər dənizinin su ehtiyatlarının qorunması ilə bağlı dövlətlərarası proqram üzərində işə başlayıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə ekologiya və təbii ehtiyatlar naziri Yerlan Nısanbayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı Xəzəryanı dövlətlərlə birgə iş aparılır.

    Nazir qeyd edib ki, regionun ekoloji problemlərini öyrənmək üçün prezidentin təşəbbüsü ilə Qazaxıstan Xəzər Dənizi Elmi-Tədqiqat İnstitutu yaradılıb.

    Bundan başqa, Aral dənizi təcrübəsi əsasında qurumuş ərazilərdə meşə zolaqlarının yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür.

