Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кабмин утвердил порядок использования средств для соцзащиты полиции

    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 17:00
    Кабмин утвердил порядок использования средств для соцзащиты полиции

    Утвержден порядок использования средств, перечисленных на казначейский счет МВД Азербайджана в целях усиления социальной защиты сотрудников полиции и укрепления материально-технической базы правоохранительных органов.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Daxili İşlər Nazirliyinin xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə qaydası təsdiqlənib

    Последние новости

    17:55

    "Прямая линия" с Путином продлилась почти 5 часов

    В регионе
    17:54

    Польша рассматривает обмен МиГ-29 на украинские антидронные технологии

    Другие страны
    17:54

    В Билясуваре восстановлено газоснабжение - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:46
    Фото

    В Анкаре прошел Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    17:42
    Фото

    Минобороны Азербайджана сообщило об усилении коммуникации со СМИ

    Армия
    17:32

    Обнародована ​​повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    17:30
    Фото

    Проект бюджета ГНФАР на 2026 год будет представлен президенту

    Внутренняя политика
    17:09

    В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови

    Другие
    17:00

    Кабмин утвердил порядок использования средств для соцзащиты полиции

    Внутренняя политика
    Лента новостей