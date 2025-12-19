Кабмин утвердил порядок использования средств для соцзащиты полиции

Утвержден порядок использования средств, перечисленных на казначейский счет МВД Азербайджана в целях усиления социальной защиты сотрудников полиции и укрепления материально-технической базы правоохранительных органов.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.