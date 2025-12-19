В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови

Внесены изменения в Список учреждений службы крови (банков крови), занимающихся заготовкой, обработкой, хранением и распределением крови и компонентов крови.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Данным решением, отделение переливания крови Гянджинского лечебно-диагностического центра включено в состав подразделения Специальной медицинской службы.