    В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови

    • 19 декабря, 2025
    • 17:09
    В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови

    Внесены изменения в Список учреждений службы крови (банков крови), занимающихся заготовкой, обработкой, хранением и распределением крови и компонентов крови.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Данным решением, отделение переливания крови Гянджинского лечебно-диагностического центра включено в состав подразделения Специальной медицинской службы.

    Лента новостей