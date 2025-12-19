В Азербайджане внесли изменение в перечень банков крови
- 19 декабря, 2025
- 17:09
Внесены изменения в Список учреждений службы крови (банков крови), занимающихся заготовкой, обработкой, хранением и распределением крови и компонентов крови.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Данным решением, отделение переливания крови Гянджинского лечебно-диагностического центра включено в состав подразделения Специальной медицинской службы.
