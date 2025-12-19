İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzinə əlavə səlahiyyət verilib

    Sağlamlıq
    • 19 dekabr, 2025
    • 16:29
    Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzinə əlavə səlahiyyət verilib

    Qanın, qan komponentlərinin tədarükü, emalı, saxlanması və bölüşdürülməsi ilə məşğul olan qan xidməti müəssisələrinin (qan banklarının) siyahısında dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin qanköçürmə şöbəsi Xüsusi Tibb Xidməti bölməsinə əlavə edilib.

    Əli Əsədov Qan bankı

    Son xəbərlər

    17:04

    Biləsuvarda qaz xəttində sızma olub, şəhərin bir hissəsi qazsız qalıb

    Energetika
    16:57

    Deputat: "Özəl sektorda aqrar mütəxəssislərə 5 000 manat maaş təklif edilir"

    ASK
    16:56

    Paşinyan Azərbaycandan neft məhsulları daşıyan qatarın görüntülərini paylaşıb

    Region
    16:42

    "Qarabağ"ın qapıçısı 4-6 aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    16:41

    Kurban Berdıyev: "Zədəlilərin olması səbəbindən bəzi futbolçular öz mövqelərində oynamadı"

    Futbol
    16:38

    Azərbaycanı 2026-cı ildə beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin sayı artıb

    Futbol
    16:35

    Azərbaycanın Əməkdar məşqçisi vəfat edib

    Fərdi
    16:34
    Foto

    İmtahan nəticələrinə təsir göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi olub

    Hadisə
    16:32
    Foto

    Dövlət qəzetləri üçün alınacaq kağızın norması müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti