    В Баку завершилось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

    Армия
    • 19 декабря, 2025
    • 17:00
    В Баку завершилось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

    В Баку завершилось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе встреч, проведенных в различных управлениях Министерства обороны, а также в Национальном университете обороны, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и в других сферах.

    Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам обмена опытом, организации совместных учений, подготовки кадров и наращивания взаимодействия, а также по вопросам региональной и международной безопасности. Кроме того, были затронуты вопросы повышения эффективности механизмов сотрудничества и согласования планов дальнейшей деятельности.

    Были заслушаны доклады председателей рабочих подгрупп об итогах заседания, после чего сопредседателями был подписан общий протокол заседания.

    Минобороны Азербайджана военный диалог Турция
    Фото
    17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası yekunlaşıb
    Фото
    17th Azerbaijan-Türkiye High-Level Military Dialogue Meeting concludes

