В Баку завершилось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
- 19 декабря, 2025
- 17:00
В Баку завершилось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе встреч, проведенных в различных управлениях Министерства обороны, а также в Национальном университете обороны, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и в других сферах.
Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам обмена опытом, организации совместных учений, подготовки кадров и наращивания взаимодействия, а также по вопросам региональной и международной безопасности. Кроме того, были затронуты вопросы повышения эффективности механизмов сотрудничества и согласования планов дальнейшей деятельности.
Были заслушаны доклады председателей рабочих подгрупп об итогах заседания, после чего сопредседателями был подписан общий протокол заседания.