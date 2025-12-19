Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря

    Милли Меджлис
    • 19 декабря, 2025
    • 14:27
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря

    Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 23 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщила спикер Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

    Она отметила, что информация о повестке следующего заседания будет предоставлена позже.

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək

