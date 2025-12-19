Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря
Милли Меджлис
- 19 декабря, 2025
- 14:27
Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 23 декабря.
Как передает Report, об этом сообщила спикер Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.
Она отметила, что информация о повестке следующего заседания будет предоставлена позже.
Последние новости
14:50
Экс-глава АП Грузии: поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению — результат мирного процессаВ регионе
14:38
Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению КаспияЭкология
14:34
Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на домуЗдоровье
14:33
Фото
Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУРИКТ
14:31
ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигаретМилли Меджлис
14:27
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабряМилли Меджлис
14:26
РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военныхДругие страны
14:25
Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и ШарджеДругие страны
14:20