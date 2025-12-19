Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря

Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 23 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила спикер Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

Она отметила, что информация о повестке следующего заседания будет предоставлена позже.