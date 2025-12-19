İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:47
    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Milli Məclis Plenar iclas

