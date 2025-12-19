Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək
Milli Məclis
- 19 dekabr, 2025
- 13:47
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.
O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
