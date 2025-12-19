Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУР

Азербайджан и ООН обсудили разработку Национальной системы мониторинга Целей устойчивого развития.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"В ходе встречи с резидент-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой были рассмотрены приоритеты повестки сотрудничества с ООН. В частности, обсудили реализацию рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Азербайджаном и ООН на 2026–2030 годы, а также подготовку Национальной системы мониторинга ЦУР с целью усиления контроля за их выполнением", - отметил Джаббаров.

Министр добавил, что также состоялся обмен мнениями по вопросам продолжения совместной работы со специализированными структурами ООН по локализации ЦУР в регионах страны.

Микаил Джаббаров выразил благодарность Владанке Андреевой за вклад в развитие высокого уровня партнерства и сотрудничества между представительством ООН в стране и правительством Азербайджана в период ее полномочий, пожелав ей дальнейших успехов.