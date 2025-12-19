Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Саудовская Аравия и США передали Судану план мирного урегулирования

    • 19 декабря, 2025
    • 15:01
    Саудовская Аравия и США передали Судану план мирного урегулирования

    Вашингтон и Эр-Рияд передали план урегулирования в Судане главнокомандующему суданских вооруженных сил Абделю Фаттаху аль-Бурхану.

    Как передает Report об этом сообщает Sudan Tribune.

    "Саудовская Аравия и США представили главнокомандующему суданской армии план из трех пунктов, направленный на прекращение войны, содействие доставке гуманитарной помощи и передачу власти гражданским лицам", - сообщили источники газеты.

    По данным издания, предложение основывается на саудовско-американской инициативе, запущенной на площадке в Джидде в первые недели конфликта с целью достижения прекращения огня и заключения соглашения о защите гражданского населения.

    Издание напоминает, что аль-Бурхан на этой неделе провел переговоры в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а затем встретился с советником президента США Дональда Трампа по Африке Массадом Булосом.

    По словам собеседников издания, администрация США "может рассмотреть альтернативные варианты и меры давления, если какая-либо из сторон отвергнет гуманитарное перемирие и прекращение огня, особенно с учетом усугубляющегося гуманитарного кризиса в Дарфуре и Кордофане".

    Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур. Из Дарфура СБР ведут наступление на восток и на юг, боевые действия продолжаются в регионе Кордофан.

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ Sudana sülh planı təqdim edib

