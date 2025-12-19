İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ Sudana sülh planı təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 15:44
    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ Sudana sülh planı təqdim edib

    Vaşinqton və Ər-Riyad Sudanla bağlı sülh planını bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Əbdül Fəttah əl-Burhana təqdim ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sudan Tribune" məlumat yayıb.

    "Səudiyyə Ərəbistan və ABŞ Sudan ordusunun baş komandanına müharibənin dayandırılması, humanitar yardımın çatdırılmasına kömək və hakimiyyətin mülki şəxslərə ötürülməsinə yönəlmiş üç maddəlik plan təqdim ediblər", - qəzetin mənbələri bildirib.

    Məlumata görə, təklif münaqişənin ilk həftələrində atəşkəsin əldə edilməsi və mülki əhalinin müdafiəsi haqqında sazişin bağlanması məqsədilə Ciddədə başladılmış Səudiyyə-ABŞ təşəbbüsünə əsaslanır.

    Xatırladaq ki, Əl-Burhan bu həftə Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanın vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanla danışıqlar aparıb, daha sonra isə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Afrika üzrə məsləhətçisi Massad Bulos ilə görüşüb.

    Nəşrin məlumatlarına görə, ABŞ administrasiyası "xüsusilə Darfur və Kordofanda ağırlaşan humanitar böhranı nəzərə alaraq, hər hansı bir tərəf humanitar atəşkəsi və atəşin dayandırılmasını rədd edərsə, alternativ variantları və təzyiq tədbirlərini nəzərdən keçirə bilər".

    Sudanda ölkənin silahlı qüvvələri ilə ÇDQ ("Çevik Dəstək Qüvvələri") arasında münaqişə 2023-cü il aprelin 15-dən davam edir. Döyüş əməliyyatları nəticəsində ən azı 150 min insan həlak olub. 14 milyondan çox insan evlərini tərk edib. Hazırda hərbi qüvvələr Sudanın şimal və şərq hissələrini, o cümlədən düşməndən xilas olunan Xartumu nəzarətdə saxlayır, ÇDQ isə ölkənin cənubunu və Darfur bölgəsini nəzarətdə saxlayır. ÇDQ Darfurdan şərq və cənub istiqamətində hücum edir, Kordofan bölgəsində döyüşlər davam edir.

    ABŞ Səudiyyə Ərəbistan Sudan
    Саудовская Аравия и США передали Судану план мирного урегулирования

    Son xəbərlər

    16:29

    Qan banklarının siyahısında dəyişiklik edilib

    Digər
    16:28

    17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası yekunlaşıb

    Hərbi
    16:28

    Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib

    Şou-biznes
    16:27

    Daxili İşlər Nazirliyinin xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:26

    Azərbaycan Yüksək Liqasının VII turunda Tovuz təmsilçisi qələbə qazanıb

    Komanda
    16:22

    Rusiya Zaporojyeyə zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    16:09
    Foto

    Saleh Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:06

    İlhamə Qədimova: "Aqrar sahədə rəqəmsallaşma üzrə kadr hazırlığının genişləndirilməsi çox vacibdir"

    ASK
    15:56

    Rektor: Rəssamlıq Akademiyasında 100 tələbə varsa, bu o demək deyil ki, hamısı istedadlıdır

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti