Экс-глава АП Грузии: Поставки из Азербайджана в Армению — реальный результат мирного процесса

Отправка первого грузового поезда с нефтепродуктами из Азербайджана в Армению через территорию Грузии является реальным результатом процессов мира и сотрудничества в регионе.

Об этом в комментарии грузинскому бюро Report заявил бывший руководитель Администрации президента Грузии, политический обозреватель, профессор Петре Мамрадзе.

По его словам, данное событие является очередным проявлением доброй воли правительства Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева. Мамрадзе отметил, что на протяжении многих лет азербайджано-армянские отношения не находились на желаемом уровне, однако, несмотря на все сложности, сегодня удалось направить их в конструктивное русло.

"За этим стоят конкретная политическая воля и целенаправленные шаги. Мы можем только приветствовать такой подход", - подчеркнул он.

Петре Мамрадзе также отметил, что еще недавно отправка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению транзитом через Грузию казалась невозможной. "Однако сегодня это стало реальностью, все необходимые документы подписаны, а решение правительства Грузии пропускать эти грузы без применения каких-либо транзитных тарифов является крайне позитивным шагом.

Комментируя заявления о якобы высоких транзитных тарифах, профессор подчеркнул, что подобные утверждения не соответствуют действительности. "Никаких тарифов не существует. Это наглядный пример того, что Азербайджан, Армения и Грузия способны создать образцовое пространство взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.

По мнению Мамрадзе, экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению может стать началом формирования экономических и торговых связей между двумя странами. Он добавил, что данный процесс открывает новые возможности для экономического сотрудничества не только для Баку и Еревана, но и для всего региона, включая Грузию, выразив надежду на дальнейшее расширение взаимодействия и реализацию конкретных совместных проектов.