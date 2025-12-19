В Баку отметили 25-летие включения "Ичеришехер" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Состоялось мероприятие по случаю 25-летия включения "Ичеришехер" вместе с Девичьей башней и Комплексом дворца Ширваншахов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В ходе мероприятия были продемонстрированы поздравительные видео от международных партнеров по случаю данного события.

Мероприятие продолжилось музыкальной программой.