    В Баку отметили 25-летие включения "Ичеришехер" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 18:48
    В Баку отметили 25-летие включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

    Состоялось мероприятие по случаю 25-летия включения "Ичеришехер" вместе с Девичьей башней и Комплексом дворца Ширваншахов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Об этом Report сообщили в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

    В ходе мероприятия были продемонстрированы поздравительные видео от международных партнеров по случаю данного события.

    Мероприятие продолжилось музыкальной программой.

    İçərişəhərin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsinin 25 illiyi qeyd olunub
    Baku marks 25th anniversary of Icherisheher's inclusion on UNESCO World Heritage List

    Лента новостей