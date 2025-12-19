В Баку отметили 25-летие включения "Ичеришехер" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Внутренняя политика
- 19 декабря, 2025
- 18:48
Состоялось мероприятие по случаю 25-летия включения "Ичеришехер" вместе с Девичьей башней и Комплексом дворца Ширваншахов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом Report сообщили в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
В ходе мероприятия были продемонстрированы поздравительные видео от международных партнеров по случаю данного события.
Мероприятие продолжилось музыкальной программой.
