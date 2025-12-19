Банк России не намерен отзывать свой иск к Euroclear

Банк России не собирается отзывать свои судебные иски зарубежным институтам в связи блокировкой активов, несмотря на решение ЕС пока не конфисковывать заблокированные активы ЦБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не собираетесь ли Банк России отзывать свой иск к Euroclear и смягчать позицию по искам к европейским банкам.

"Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски", - сказала она.

При этом Банк также рассматривает возможность отстаивания своих интересов в иностранных юрисдикциях.

"Хочу сказать, что мы рассматриваем возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других государствах", - отметила Набиуллина.