    В регионе
    • 19 декабря, 2025
    • 18:52
    Банк России не намерен отзывать свой иск к Euroclear

    Банк России не собирается отзывать свои судебные иски зарубежным институтам в связи блокировкой активов, несмотря на решение ЕС пока не конфисковывать заблокированные активы ЦБ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не собираетесь ли Банк России отзывать свой иск к Euroclear и смягчать позицию по искам к европейским банкам.

    "Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски", - сказала она.

    При этом Банк также рассматривает возможность отстаивания своих интересов в иностранных юрисдикциях.

    "Хочу сказать, что мы рассматриваем возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других государствах", - отметила Набиуллина.

