Парламент Франции не достиг компромисса по бюджету на 2026 год

Французские законодатели не смогли утвердить вторую ключевую часть бюджетного законодательства на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, члены совместного комитета законодателей обеих палат парламента после менее часа переговоров по согласованию законопроекта о государственном бюджете – второй части бюджетного законодательства – прекратили переговоры.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что в понедельник проконсультируется с ключевыми политическими лидерами по поводу дальнейших шагов, добавив, что времени для парламентского голосования по бюджету до конца года уже недостаточно.

Издание отмечает, что провал переговоров, вероятно, заставит Лекорню прибегнуть к чрезвычайному законодательству, которое позволит осуществлять расходы, взимать налоги и занимать средства в новом году, пока не будет согласован полноценный бюджет.