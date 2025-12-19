Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство, сердечно поздравляю Вас с днем рождения, с большим удовольствием выражаю Вам наилучшие пожелания.

    Мы хорошо знаем и высоко ценим Вас как настоящего патриота и самоотверженного сына азербайджанского народа, с которым нас связывает вековое братство, мудрого и преданного руководителя, выдающегося государственного деятеля нашей эпохи, великого политика, пользующегося большим уважением и авторитетом на международной арене.

    Благодаря Вашим богатым знаниям и опыту в сфере управления, Вашей дальновидной, мудрой и эффективной политике не только восстановлена территориальная целостность Вашей Родины, но и с каждым годом укрепляются ее позиции и авторитет на международной арене, что нас безмерно радует.

    В этой связи я хотел бы особо подчеркнуть, что выдвинутые Вами важные региональные и глобальные инициативы получили широкую поддержку мирового сообщества.

    С большим удовлетворением отмечаем, что благодаря Вашим большим заслугам и решительным усилиям по укреплению стратегического партнерства, союзнических отношений между нашими дружественными и братскими государствами наши братские отношения вышли на совершенно новый качественный уровень.

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, твердо верю, что в результате совместных усилий по достижению поставленных нами высоких целей, активного и конструктивного диалога на высшем уровне наше многостороннее и долгосрочное сотрудничество и впредь будет эффективно развиваться во имя общего прогресса наших братских народов.

    Дорогой друг, в этот радостный и незабываемый день Вашей жизни еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Вашей страны, дружественному народу Азербайджана - мира, спокойствия и устойчивого развития".

    Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

