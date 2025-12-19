В Бейлагане ребенок погиб после падения в яму
- 19 декабря, 2025
- 15:01
В Бейлаганском районе малолетний ребенок погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает карабахское бюро Report, 4-летний житель села Таталылар Угур Иманзаде получил несовместимые с жизнью травмы после падения в яму, вырытую во дворе.
По факту проводится расследование.
