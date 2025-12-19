Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Бейлагане ребенок погиб после падения в яму

    Происшествия
    • 19 декабря, 2025
    • 15:01
    В Бейлагане ребенок погиб после падения в яму

    В Бейлаганском районе малолетний ребенок погиб в результате несчастного случая.

    Как сообщает карабахское бюро Report, 4-летний житель села Таталылар Угур Иманзаде получил несовместимые с жизнью травмы после падения в яму, вырытую во дворе.

    По факту проводится расследование.

    Бейлаган несчастный случай
    Beyləqanda kanalizasiya quyusuna düşən azyaşlı ölüb

