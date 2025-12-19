İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Beyləqanda kanalizasiya quyusuna düşən azyaşlı ölüb

    Hadisə
    • 19 dekabr, 2025
    • 14:21
    Beyləqanda kanalizasiya quyusuna düşən azyaşlı ölüb

    Beyləqan rayonunda kanalizasiya quyusuna düşən azyaşlı ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, rayonun Tatalılar kənd sakini, 2 yaşlı Uğur Elmidar oğlu İmanzadə həyətlərində qazılan kanalizasiya quyusuna düşərək həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Бейлагане ребенок погиб после падения в яму

