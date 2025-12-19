Beyləqanda kanalizasiya quyusuna düşən azyaşlı ölüb
Hadisə
- 19 dekabr, 2025
- 14:21
Beyləqan rayonunda kanalizasiya quyusuna düşən azyaşlı ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, rayonun Tatalılar kənd sakini, 2 yaşlı Uğur Elmidar oğlu İmanzadə həyətlərində qazılan kanalizasiya quyusuna düşərək həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
